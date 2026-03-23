Над 200 кг храни с животински произход бяха иззети от инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните от микробус на ГКПП „Капитан Андреево“. Акцията е проведена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

На 22 март митничари установили, че микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, превозва храни с животински произход без необходимите документи и незабавно уведомили инспекторите на БАБХ.

При проверката са открити над 182 кг млечни продукти, 41 кг яйца, както и малки количества колбаси и други храни. Съставен е протокол за изземване, а продуктите ще бъдат унищожени.

БАБХ припомня, че контролът на граничните пунктове е постоянен и цели защита на потребителите, като не допуска внос на потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Вижте списък с продуктите, разрешени за внос с личния багаж на пътници, пътуващи от трети държави към България, и изискванията за внос на продукти от животински произход в ЕС.

Редактор: Цветина Петкова