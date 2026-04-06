След като служебният вътрешен министър Емил Дечев обяви, че в МВР е постъпила информация, че Емилия Русинова многократно е минавала границата с две коли, и. ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура излезе с позиция до медиите.

„През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране. Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган”, заяви Русинова.

Според нея се подменя институционалният ред, а целта очевидно не била проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент. "Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск. Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица. По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите. Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления”, се казва още в позицията на Русинова.

Припомняме, че след изявлението на Дечев служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че очаква от МВР да изпратят справката, свързана с пътуванията на Русинова зад граница в компанията на Петьо Петров, известен като Пепи Еврото. Целта е да се прецени дали има основания за образуване на дисциплинарно производство.

Редактор: Габриела Павлова