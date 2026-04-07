Във втория ден от Страстната седмица в православните храмове в цялата страна припомнят притчата за десетте девици. Тя е свързана с древния обичай младоженците да бъдат посрещани от девойки, носещи запалени лампади.

В притчата Христос е представен като жених на Църквата и според Неговите пророчески думи е дошло времето, в което ще бъде предаден на мъчение. На Велики вторник за последен път се отслужва и последованието на Жениха, което е характерно само за Страстната седмица и е сред най-покайните молитви.

Редактор: Мария Барабашка