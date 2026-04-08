МВР с нова акция в навечерието на предстоящите великденски празници. От „Пътна полиция“ ще следят за безопасността на най-оживените участъци, където се образуват тапи заради засиленото пътуване около почивните дни, и ще разположат свои екипи около православните храмове.

През миналата година в организацията се включиха и немаркирани полицейски автомобили. При проверките служителите на реда следят стриктно дали водачите са седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици, както и спазват ли се ограниченията за скоростта.

Близо 200 000 автомобила напускат София за Великден

