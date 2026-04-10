„За да може човек да промени света, трябва да промени себе си. Не можем насила да променим другите”. Това каза в „Интервюто в Новините на NOVA” ловчанският митрополит Гавриил.

По думите му смисълът на най-тъжния ден – Разпети петък – се разбира най-вече от църковните хора, които се молят, четат Свещеното писание и се стараят да живеят по Христовите заповеди.

„Господ доброволно е приел такива страдания, за да ни покаже колко много ни обича. Но той не може насила да ни спаси. Може само ако ние пожелаем да се възползваме от неговата любов. Когато ние, хората, открием своите немощи и слабости в светлината на Свещеното писание, ще се стараем да бъдем по-добри и ще учим и другите. По този начин човечеството може да върви към духовен прогрес. Тогава може да няма войни и други страдания, които ние сами си причиняваме”, каза митрополит Гавриил.

Разпети петък е - Денят на Христовите страдания

Вярва, че с молитва човек може да намери сили в себе си, за да се промени. Казва, че трябва да спазваме и христовите заповеди. „Първата и най-велика от тях е заповедта за любовта – да обичаме Бога и ближния си. По този начин Господ ще ни даде сили да се променим”, казва митрополит Гавриил.

Казва още, че човек първо трябва да се смири. „Това е основата на всичко. Когато виждаш своите немощи и слабости, когато осъзнаеш, че без Бога не можеш да направиш нищо съществено, тогава човек се смирява. И когато има това смирение, Господ му дава благодат, дава му сили да върши добро. Светиите, които са вършили велики неща, са го правили с Божия помощ, на основата на своето смирение и любов към Бога и към хората. Това е пътят”, казва Гавриил.

