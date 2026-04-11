„Ръка, която дава, не обеднява” е кампанията на млади хора от Хасково, които за десети пореден път се организират, за да помогнат на възрастни хора и семейства в нужда. Този път броят на подготвените хранителни пакети е 1000, което означава, че помощта ще стигне до хиляда домакинства в региона.

Росен Костадинов, вдъхновител на идеята, сподели, че това е най-мащабната акция до момента. „Този път за този Великден пакетите ще бъдат 1000. Това е най-силният ни Великден. Всеки път ставаме все повече и повече, което много ме радва”, заяви той в ефира на „Събуди се” по NOVA. В инициативата се включиха десетки млади доброволци, които от ранни зори подготвяха и товареха продуктите.

Пакетите съдържат хранителни продукти от първа необходимост, избрани с дълъг срок на годност, за да могат хората да ги ползват в по-дълъг период от време. Доброволците лично разнасят помощите както в град Хасково, така и в селата от региона.

От тази година кампанията се реализира съвместно с Община Хасково и фондация „Капка живот”. Целта е инициативата да се превърне в традиция и да се провежда за всяка Коледа и всеки Великден, като събраните средства ще бъдат насочени и към подпомагане на най-нуждаещите се деца в града.

