В ефира на „Събуди се“ на Велика събота, голямата Мими Иванова направи емоционална равносметка за професионалния си път, вярата и личните загуби. Тя сподели, че в празничните дни намира утеха в музиката и смирението, въпреки тъгата от последните месеци.

Повод за носталгия стана архивна снимка с Михаил Белчев от фестивала „Златният Орфей“. Певицата си спомни за съвместните им турнета и го нарече „част от своята музикална история“. Тя обаче сподели и болката си от скорошната загуба на трима свои колеги от група „Старт“, които по думите ѝ вече са част от „небесния хор“. „Много ми липсват, защото историята, която имам с тези хора, е незаменима“, призна изпълнителката.

Мими Иванова говори и за духовното измерение на своето творчество. Тя подчерта, че да пееш за Господ е различно преживяване. „Сякаш някой друг пее вместо теб – вдъхновение, което излиза директно от душата без суета и показност”, обясни тя. Певицата допълни, че Великден за нея е преди всичко духовен празник, а не просто подготовка на трапезата.

Относно празника, певицата сподели, че тази година го отбелязва по-тихо, тъй като децата ѝ са далеч, а в подготовката разчита основно на съпруга си. Тя призова българите към повече емпатия: „Бъдете добри, помагайте и не мразете. Обичайте всички, дори и тези, които са ви врагове – това е най-трудният, но най-важният урок”.

