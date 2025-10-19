55 години на сцената не стигат, особено когато говорим за певица без граници, чиито песни обичаме, пеем и чакаме.

„Днес за секунди можеш да разпространиш творчеството. Но някога беше по-лесно не само творчеството, а физиономията, себе си да разпространиш, защото нямаше толкова медии. В момента, в който направиш един продукт, той веднага се чува и вижда. Да не говорим за „Мелодия на годината”, „Златния Орфей”, седмичните музикални предавания. Хората веднага стигаха до теб. Затова тези песни, които пеех, се познават и се помнят”, заяви Мими Иванова.

„Днес в целия информационен поток не знам какво трябва да се случи – скандал, нещо извънредно, за да се отличи изпълнителят. По-сложно е сега”, казва певицата.

„Знаех, че хората разпознават и пеят много наши песни, но нашият импресарио Евгени Боянов ми каза: „Знаеш ли, че нямаш една празна песен”. Сега гледайки назад, правейки стари песни с нов аранжимент, си дадох сметка, че това е истина. Имам най-малко 50 песни, които веднага можеш да станеш и запееш”, коментира Мими Иванова.

За новия клип на „Седем пъти” – гледайте във видеото.

