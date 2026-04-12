Минути след настъпването на Възкресение Христово, президентът Илияна Йотова и служебният премиер Андрей Гюров се обърнаха към нацията с празнични послания в социалните мрежи. Те подчертаха значението на вярата, любовта и спасението, като акцентираха върху смисъла на това да бъдем добри и единни дори в трудни моменти. В своите обръщения държавните ръководители призоваха за смирение и посочиха, че светлината на празника трябва да ни напомня за човечността и споделеното изграждане на утрешния ден.

Служебният министър-председател Андрей Гюров поздрави народа с думите "Христос Воскресе! Светлината е тиха. Но остава. Честит празник на празниците".

Гюров допълни, че е имало времена, когато вярата е била убежище, език и памет. "Днес тя е може би онова малко добро, което решаваме да направим, без да ни се налага, без да чакаме отплата. Малък жест, който казва: още сме тук, още сме хора", казва още служебният премиер.

Президентът Илияна Йотова поздрави сънародниците ни от Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски”. „Христос воскресе! Нека светлината на Възкресението съпътства мислите и делата ни”, написа тя.

Йотова подчерта, че в днешното размирно време е още по-необходимо да се следват християнските послания. „Нека силната вяра бъде с нас в стремежите ни заедно да градим утрешния ден. В размирното време, в което живеем, още по-необходимо е да следваме посланието на Христовото Възкресение – надежда, мир, любов и спасение”, се посочва в обръщението на президента, която пожела здраве и благодатни дни за всички.

Редактор: Мария Барабашка