Промените в ръководството на ДПС и напускането на местни структури поставят въпроси за процесите в партията и възможните бъдещи развития. След отстраняването на някои от дългогодишните фигури в ръководството политически наблюдатели и бивши представители на Движението коментират, че текат процеси на преструктуриране и преосмисляне на партийния модел.

Бившият общински съветник от Павликени Димитър Златков разказа за натрупано напрежение в работата на местната организация и за разминавания с партийни решения. По думите му в определени моменти решенията са били вземани централизирано, а несъгласието е водело до конфликти. „Реших този път да си взема решението самостоятелно“, заяви той, обяснявайки причините за оттеглянето си. Златков подчерта, че според него част от случващото се по места не е достигало до националното ръководство на партията.

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Политическият анализатор и бивш член на ДПС Гюнер Тахир коментира, че последните кадрови промени не са изненадващи. Според него отстранените от ръководството фигури не са успели да покажат достатъчно добри резултати в регионите, за които са отговаряли. Той допусна, че в бъдеще може да се търсят варианти за сближаване между различните крила, появили се след разцеплението в движението.

“Промените настъпиха в момент, в който ДПС се опитва да консолидира структурите си и да затвърди лидерските позиции в навечерието на бъдещи политически предизвикателства. Предстоящите местни избори през 2027 г. ще бъдат решаващи”, категоричен е журналистът Мехмед Юмер.

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Редактор: Ралица Атанасова