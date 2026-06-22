На 82-годишна възраст почина Феим Чаушев – дългогодишен дипломат, политик и бивш заместник-министър на външните работи, съобщи "24 часа".

За кончината му съобщиха негови колеги от Министерството на външните работи, които го определят като човек с богат дипломатически опит и значителен принос за развитието на българската външна политика през годините на прехода и европейската интеграция на страната. „Феим Чаушев беше уважаван професионалист, отдаден на дипломатическата служба и на каузата за развитието на добросъседските отношения на България", посочват негови колеги от МВнР. Те припомнят ролята му в работата на министерството в периода преди и след присъединяването на България към Европейския съюз.

Чаушев е роден на 1 март 1944 г. в село Рибино, община Крумовград. Той завършва висше образование в областта на социалните науки и икономиката. Има магистърска степен от Академията за обществени науки в София, Стопанската академия „Димитър А. Ценов” – Свищов и УНСС. Специализира в института „Карл Маркс” в Лайпциг.

От 1989 г. до 1993 г. работи във Външно министерство като първи секретар, съветник и пълномощен министър. След това до 1997 г. ръководи дипломатическото бюро на България в Берлин. За известно време е съветник по външнополитическите въпроси на Централния съвет на ДПС и член на Съвета по евроинтеграция към президента на страната.

В началото на 2003 г. е назначен за зам.-министър на младежка и спорта в правителството на Симеон Сакскобургготски. През август 20045 г. заема поста зам.-министър на външните работи в кабинета на Сергей Станишев. Остава на този пост до 2008 г.

Редактор: Цветина Петрова