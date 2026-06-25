Две 17-годишни момчета са приети в критично състояние, след като са били поразени от волтова дъга при опит да си направят рисково селфи върху железопътна контактна мрежа. Поредният подобен инцидент поставя въпроса защо младите хора продължават да поемат животозастрашаващи рискове.

В ефира на NOVA NEWS психологът и психотерапевт Любомира Манчева заяви, че тийнейджърите често не осъзнават реалната опасност. Според нея в тази възраст е характерно усещането „на мен не може да ми се случи“, известно в психологията като преживяване за собствена неуязвимост.

Манчева подчерта, че обществото е склонно да обсъжда последствията от подобни случаи, но рядко търси истинските причини зад тях. По думите ѝ рисковото поведение често е свързано с потребността от признание, принадлежност и усещане за лична значимост. „Младите хора търсят внимание и одобрение, но лайковете и гледанията не могат да заменят истинското усещане, че са ценни и забелязани“, коментира специалистът. Тя отбеляза, че подрастващият мозък реагира по-силно на очакваната награда, отколкото на възможните последствия.

Според Манчева отговорността за промяната е обща – на родителите, училището и обществото. Тя призова възрастните да отделят повече внимание на емоционалните нужди на децата, да им дават реални отговорности, да насърчават талантите им и да ги включват в общности и каузи, които създават чувство за принадлежност.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева