На влизане в съда 53-годишният шофьор на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала „Тракия” в сряда, заяви, че много съжалява за станалото и че се е опитал да овладее машината.

„Моите най-искрени съболезнования на хората. Направих всичко въможно да удържа камиона”, каза той. По думите му до инцидента се стигнало вследствие на спукване на гума на машината. Полицията и прокуратурата обаче отхвърлиха подобна версия и подчертаха, че водачът имал и предишни нарушения.

Шофьорът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Мъжът ще отговаря пред закона за нарушаване на правилата за движение, довело до смъртта на две или повече лица, като предстои прокуратурата да поиска от съда постоянното му задържане под стража. Ако бъде признат за виновен, може да получи наказание от 5 до 20 години затвор.

Шофьорът на тира от катастрофата край Ямбол има 20 нарушения и още два инцидента на пътя

Днес стана ясно, че шофьорът имал общо 20 нарушения, сред които и участие в още два инцидента на пътя. За четири от констатираните нарушения на мъжа са съставени актове, а за останалите 16 - фишове, които са били платени.

Снимка: Георги Манев, NOVA