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Вижте къде ще бъде пуснато движението
Информация за шофьорите преди уикенда. Около 14 часа в петък ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък на магистрала „Тракия“ на територията на област София. Това съобщиха от Пътната агенция. От 9 часа пък ще бъде възстановено движението от 282-рия до 287-ия км в област Ямбол.
Приключи ремонтът на автомагистрала „Тракия" в участъка между 24-и и 33-и км
От Агенцията "Пътна инфраструктура" казват още, че ремонтите в двата участъка приключват в срок. Единствената отсечка от магистрала „Тракия“, на която продължава да се работи, е в област Стара Загора.
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