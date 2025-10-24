Приключи ремонтът на автомагистрала „Тракия" в участъка между 24-и и 33-и км. В последните седмици там се образуваха огромни задръствания заради периодичното спиране на трафика на коли. Друг ремонт, при 63-ия километър в посока София, се очаква да приключи до дни.

Продължават обаче ремонтите в други два участъка - в областите Стара Загора и Сливен, в посока Бургас.

На магистрала „Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София от 16 ч. До 20 ч. има две ленти за движение в посока Варна, за по-бързо излизане от столицата в зоната с ремонти.

За шофьорите ремонтите са тест за търпение: „Изключително дразнещи са ремонтите за съжаление. Да се надяваме, че след това ще е по-добър асфалтът, няма да има дупки и ще се движим нормално. Ако има обходен път, е окей да се ремонтира и повече, просто той е под всякаква критика. Доста дълга отсечка беше затворена, прекалено дълга. По скоро трябва да е на по-кратки отсечки, за да не се получава това задръстване".

Нов ремонт на магистрала "Тракия" затруднява движението в посока София



След месец ремонти, 10-километровата отсечка на автомагистрала „Тракия” при Вакарел вече е отворена: "Времето, което хората изтърпяха за този ремонт, бих казал, че си заслужава това, което ще получат в бъдеще като ползватели на пътната мрежа, заяви инж. Мирослав Ценов от „Управление на трафика”.



10 километровата отсечка от АМ Тракия, която месец беше в ремонт, е вече отворена. Но пак има задръстване. Вместо само в едното платно на магистралата, вече колите преминават свободно през ремонтирания участък. Обходният маршрут Вакарел-Ихтиман е като лунен пейзаж, но на Земята, през който шофьорите имаха възможност да минат по време на ремонта – тясна настилка, дупки, както и липса на маркировка.



Състоянието на обходния маршрут със сигурност не е задоволително. "Всички колеги са информирани и са предприети действия занапред да не се получават ситуации, при които да се пуска обходен маршрут не в добро състояние", каза Ценов.

На АМ Хемус, между село Яна и входа към София, се осъществяват ремонти дейности. Заради това, движението се осъществява само в едното платно на магистралата: "Участъкът между София и гара Яна ще бъде завършен в края на другата седмица. Още един участък, в който се работи в посока Ботевград, ще бъде завършен по-натам във времето", обясни Ценов. „Осигурени са над 700 полицейски екипа. Във връзка с наблюдението и индикации за натоварване на трафика се предприемат допълнителни действия. Екипите са на място и са готови да прилагат мерките за облекчаване на движението”.