Зачестяват инцидентите с велосипедисти и за поредна година на дневен ред е темата за безопасността и инфраструктурата. Радостина Петрова, координатор в Сдружение „Велоеволюция”, каза в предаването „Социална мрежа”, че липсва национална политика за развитие на велосипедното движение, нещо, което е много характерно за други страни.

„Няма подкрепа за общините, както административна, така и финансова, а също и логистична – как да се подготвят проекти. Съответно развитието е много ограничено както на велосипедна инфраструктура, така и на всякакви мерки за насърчаване”, подчерта Петрова.

Тя каза, че през годините някои от по-големите градове в България са започнали да усвояват европейски средства и да полагат основите на велосипедна инфраструктура, но след това нещата са замрели. „Велосипедната инфраструктура, която беше създадена преди години, в момента е в упадък, няма поддръжка. Новите проекти са много малко, но е радостно, когато виждаме малки общини, които правят велосипедна инфраструктура”, посочи Радостина Петрова и даде за пример Община Созопол и проекта за велоалея между Банско и Разлог.

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Според нея има планове за изграждане на велосипедна мрежа в София, но няма политическа воля да се направят необходимите проекти. „В момента на дневен ред е единствено проект за удължаване на велосипедната алея по бул. „Дондуков”, тя трябва да мине през моста „Чавдар”. Има и един проект, който отново ще се занимава с бул. „Патриарх Евтимий” за преустройство на велоалеята там, не е нещо ново и не е показан този проект, заради което ние сме доста притеснени и настояваме за обществено обсъждане”, категорична беше Петрова. Тя посочи, че се притесняват, че съществуващата велосипедна алея ще се стесни и ще стане двупосочна. „Ще се появят нови паркоместа за автомобили под предтекст „безопасност на движението по пътищата”, без да сме разбрали какво й е опасното на тази алея”, коментира Петрова.

Обществото и управляващите не трябва да неглижират тази тема, защото велосипедното движение е част от всяка добра климатична политика, особено за адаптация към климатичните промени и за намаляване на използването на горива, категорична беше Радостина Петрова.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова