12-годишното момиче, което предотврати тежка катастрофа на автомагистрала „Струма“, след като майка му получила инсулт зад волана, е действало с изключително самообладание и добри двигателни рефлекси. Това заяви председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Припомняме, че вчера детето успя да поеме управлението на автомобила, след като майка му загубила съзнание по време на движение. Колата се движела с около 80 км/ч, когато момичето овладяло волана, подало сигнал на телефон 112 и следвало инструкциите на оператора, докато безопасно отбило в аварийната лента. През цялото време служители на МВР поддържали връзка с детето и координирали действията на полицейските патрули и екипите на Спешна помощ. След спирането на автомобила жената била транспортирана в болница за лечение.

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Според Георгиев реакцията на момичето е показателна за изградена двигателна култура и способност за бърза реакция в критична ситуация. „Тези рефлекси на детето говорят за добра двигателна култура и двигателни навици“, посочи той.

По думите му, когато на водача внезапно му прилошее, най-важното е пътникът да се опита да овладее автомобила. „Пасажерът трябва да хване волана и да стабилизира управлението на автомобила. След това, ако има възможност, трябва да достигне педала на спирачката и постепенно да намали скоростта, за да спре безопасно“, обясни Георгиев.

Той отбеляза, че действията на детето са били подпомогнати и от това, че най-вероятно майката при загубата на съзнание е преместила крака си от педала на газта, което е позволило автомобилът да спре да ускорява.

Според експерта родителите имат ключова роля за изграждането на правилни реакции у децата. „Родителите трябва да работят за правилната двигателна култура на децата си. Те се учат, като наблюдават възрастните. Детето вероятно многократно е гледало как родителите му шофират, а когато настъпи екстремна ситуация, организмът се мобилизира максимално и се стреми да вземе най-правилното решение“, каза още Георгиев.

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