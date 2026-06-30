Български зеленчукопроизводители алармират, че са принудени да унищожават реколтата си, тъй като не успяват да я реализират на пазара. Според тях основната причина е евтиният внос от държави извън Европейския съюз, който поставя родната продукция в неконкурентна позиция. За проблема в ефира на „Твоят ден“ разказа земеделският производител Георги Телкиев.

„Тази продукция стои на полето като нереализирана. Тя ще бъде унищожена на 100%“, заяви Телкиев. По думите му причината е вносът на зеленчуци от трети страни, както и Северна Македония и Албания, където производствените разходи са значително по-ниски. „Там се използват препарати, които вече не са разрешени в Европейския съюз. Ние спазваме всички регламенти и използваме препарати, които отговарят на еконормите за пестициди. Затова себестойността ни е много по-висока“, посочи той.

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Производителят подчерта, че не търси външни пазари, а иска продукцията му да остане в България. „Искаме да остане за нашите български потребители, за да се хранят с чиста българска продукция без пестициди“, каза Телкиев.

Според него сериозна пречка са и прекупвачите, които изкупуват продукцията на цени, под които производството вече е нерентабилно. „Аз съм под себестойност. Себестойността ми е около 25%, а сега продукцията се изкупува за 15-20%. Няма как да издържим на тези цени“, заяви той.

По думите на земеделеца до момента няма пряка обратна връзка с Министерството на земеделието, въпреки че се надява да започне диалог за намиране на решение преди следващия сезон. Той посочи още, че производителите получават европейско подпомагане, но според него то е недостатъчно. „Получаваме около 80 евро на хектар субсидия, а себестойността тази година е около 1000 евро на декар за продукцията, която ще бъде унищожена“, каза земеделецът. Според него без мерки за защита на българското производство все повече фермери ще бъдат принудени да се откажат от отглеждането на зеленчуци.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова