Над 5,2 млрд. евро са заложени за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., което е увеличение от 8,5% спрямо тази година. Големият въпрос обаче остава - дали средствата ще бъдат достатъчни и ще доведат до реално подобрение в здравната система. Според експерти без промяна в начина, по който се управляват и разпределят средствата, повече пари няма да решат натрупаните проблеми.

“Колкото и средства да се наливат в здравната система, те никога няма да са достатъчни, ако тази безконтролна политика на харчене продължава“, заяви бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова в ефира на „Твоят ден“. По думите ѝ държавата е абдикирала от контрола както върху болниците, така и върху разходването на публичните средства.”Болничната помощ продължава да се разширява без анализ на реалните потребности, докато цели региони остават без достъп до специалисти. Необходим е добър професионален анализ между медици и икономисти, който да покаже кои елементи от реформата са довели до сериозни деформации”, категорична е Виткова.

Увеличението на парите за здраве тази година е с 8,5% спрямо 2025 г.

„Увеличението е 8,5%. Тази година ръстът е по-малък, защото няма такъв голям ръст при минималната работна заплата“, обясни здравният икономист Аркади Шарков. По думите му с бюджета за 2026 г. трудно могат да се очакват големи промени, но подготовката на бюджета за 2027 г. трябва да бъде съпроводена с цялостен одит и надграждане на системата.

Според експертите един от най-големите проблеми в системата са цените на медицинските изделия. „В България никой не знае цената на медицинските изделия. Едно и също изделие в различни болници се заплаща на различни цени“, каза д-р Виткова и предупреди, че липсата на регулация позволява пациентите да бъдат принуждавани да доплащат хиляди левове.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова