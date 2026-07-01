Антикорупционният фонд представи осмия си годишен мониторингов доклад „Антикорупционни институции 2025: Демокрация на прицел“. В ефира на „Твоят ден“ директорът на АКФ Бойко Станкушев коментира, че основният извод от доклада остава непроменен – липсват осъдителни присъди по ключови дела за корупция по високите етажи на властта.

„Според институциите, които са призвани да се борят с корупцията, няма корупция, защото няма осъдителни присъди“, заяви Станкушев.

По думите му в доклада са анализирани 71 случая на корупция по високите етажи на властта, натрупани във времето. Сред посочените примери са оправдателната присъда на кмета на Септември, която прокуратурата е протестирала, както и тази на бившия шеф на Агенция „Пътна инфраструктура“ Лазар Лазаров, която не е била протестирана.

Годишният доклад на АКФ: През 2025 г. антикорупционните органи все по-често се използват за политически мотивирана репресия

Станкушев посочи, че в 148 разгледани по същество решения Комисията за противодействие на корупцията е установила конфликт на интереси едва в 22 случая. Въпреки това, по думите му, реални осъдителни резултати няма.

Той обърна внимание и на закриването на КПК в началото на 2026 г. Според него функциите ѝ са били прехвърлени към други институции, но архивът е бил предаден на ДАНС. „Никой не си мърда пръста да иска този архив да бъде отворен и публикуван“, заяви Станкушев.

Директорът на АКФ коментира и предложението Пламен Тончев отново да оглави ДАНС. Според него, ако Тончев бъде избран, първата му задача трябва да бъде да извади архива на закритата антикорупционна комисия.

„Той не може да не знае, защото доста дълго време е в тази система. Бил е шеф на ДАНС“, каза Станкушев.

По думите му закритата КПК е била институция, която е произвеждала обвинения срещу политически и икономически опоненти. Той определи част от делата като „бухалки“ и посочи, че през миналата година са били образувани знакови дела срещу представители на опозицията.

Като пример беше посочен и казусът с Благомир Коцев, при който съдът е върнал обвинителния акт заради тежки процесуални нарушения. Станкушев заяви, че този случай също е включен в доклада като пример за политически дела. „Всичките са бухалки“, коментира той.

В разговора беше засегната и темата за Пепи Еврото и разследванията на Антикорупционния фонд от 2021 г. насам. Станкушев го определи като „диспечер на влияние“, който според него е участвал в паралелни механизми за влияние върху правосъдието.

„Той разпределя, дава, взима, решава, предрешава. Прави така, че невинен може да бъде осъден, а очевидно виновен да не бъде осъден“, каза директорът на АКФ.

Станкушев коментира и разследване на фонда, свързано с бизнесмена Юлиян Янков, известен като Картофа, и схемата с пътната помощ. По думите му държавата е позволила услуга да бъде делегирана на една фирма, която след това превъзлагала дейността на по-малки компании. Той заяви, че вече се търси Янков с европейска заповед, но според него „месеци наред умишлено никой не го е търсил“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова