Комисията за финансов надзор е сезирала прокуратурата заради договори за продажба на активи на застрахователното дружество с отнет лиценз „ДаллБогг: Живот и здраве”. Въпросните контракти увреждали интересите на клиентите. Това съобщиха председателят на регулатора Васил Големански и заместникът му Пламен Данаилов. Според ръководството на КФН установените от назначените квестори обстоятелства след отнемането на лиценза на 9 юни са изключително тревожни.

В деня, в който е взето решението за отнемането на лиценза, в комисията постъпва уведомление от „Търговска лига”. В него се посочва, че още на 16 декември 2025 г. е сключен договор за прехвърляне на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве”, което е 100% собственост на застрахователя. Цената по сделката е близо 11 млн. евро.

Отнеха лиценза за застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД

Големански определя тези обстоятелства като "доста странни", тъй като ден преди датата на договора – на 15 декември, Съветът на директорите официално е уведомил КФН, че няма да продава дружеството, смятайки го за стратегическа инвестиция. Освен това, въпросният договор не фигурира нито в месечните отчети, нито в плана за преструктуриране, представен на 11 май. Самото прехвърляне не е осъществено, тъй като на 2 април регулаторът е наложил забрана за разпореждане с активи, която вече е вписана в Търговския регистър. От комисията не намират обяснение как, защо и кога се е случило това, поради което са сигнализирали компетентните органи, които да установят дали фактите отговарят на действителността.

Паралелно с това, през изминалата седмица КФН е получила уведомления за съдебни решения от съдилищата в София, Враца и Велико Търново. Те касаят искове за обявяване за окончателни на предварителни договори за продажба на имоти на дружеството. Документите са с дата от края на март тази година, като квесторите вече са предприели мерки за обжалването им.

Пламен Данаилов обръща внимание на сериозно противоречие, при което в плана от 11 май застрахователят твърди, че имотите са негова собственост и ще се използват за осигуряване на ликвидност, а впоследствие става ясно, че преди това вече ги е продал. Договорите не са били видими никъде до момента на завеждане на съдебните искове от насрещната страна.

Става въпрос за три имота. Този в Бусманци е придобит за 47,5 млн. лева, но предварителният договор за продажбата му е за около 15 млн. евро. Имотът във Велико Търново е купен за около 9 млн. лева, а договорената цена е 1,2 млн. евро. Теренът във Враца е придобит за около 14 млн. лева, впоследствие преоценен от дружеството на над 80 млн. лева, но се продава за около 14 млн. евро.

От КФН уточняват, че не оспорват пазарните оценки, които съвпадат с тези на независим оценител, макар преди това самото дружество да ги е смятало за занижени. Проблемът се крие в начина на плащане, посочва Данаилов и обяснява, че голяма част от сумите са предвидени чрез цесии, а не чрез реално плащане, което пряко уврежда имуществото на застрахователя и интересите на застрахованите лица.

Освен прокуратурата, по случая е сезирана и Националната агенция за приходите, тъй като задатъците по тези сделки са плащани в брой, надхвърляйки законовите лимити у нас.

Протест на застрахователите „ДаллБогг Живот и Здраве“ след забраната на КФН да сключват нови полици

В момента активните застраховки в „ДаллБогг: Живот и здраве” намаляват с между 8 000 и 10 000 на седмица заради забраната за сключване на нови полици. Квесторите са констатирали пълен организационен хаос при обработката на информацията и обслужването на клиентите. Системата за претенции се управлява от сръбска IT фирма, с която се водят преговори за пълен достъп до базата данни.

Въпреки това, Големански е категоричен, че до края на седмицата процесът по обработката на щетите ще влезе в нормален ритъм. Най-важното, което трябва да се знае, е, че полиците са валидни и щетите по тях ще бъдат изплащани, уверява председателят на КФН. Скоро на сайтовете на комисията и на застрахователя ще бъдат публикувани и ясни инструкции към кого да се обръщат клиентите.

Редактор: Мария Барабашка