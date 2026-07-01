Нови усъвършенствани модели на изкуствен интелект биха могли да улеснят извършването на кибератаки от злонамерени лица. В същото време именно новите възможности могат да се противопоставят на заплахите. Темата коментира киберекспертът Любомир Тулев в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите му водещи държави и технологични компании вече работят по разработването на специализирани AI модели за откриване на уязвимости и защита на критичната инфраструктура. "Фактът, че големите компании контролират своите модели, не означава, че хакерите не могат да разработят собствени. Вече има такива решения, които се предлагат срещу сравнително ниска цена и могат да бъдат използвани за създаване на зловреден софтуер", предупреди Тулев.

95% от учениците у нас използват изкуствен интелект за учене

Според него организациите все още не са изградили ясни политики за използването на ИИ от своите служители. Това крие риск чувствителна информация, договори и други поверителни данни да бъдат качвани в публични AI платформи. Тулев подчерта, че компаниите трябва да инвестират както в обучение на служителите, така и в решения, които следят каква информация се споделя с платформите с изкуствен интелект.

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Редактор: Ивайла Маринова