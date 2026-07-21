Мъж с джип прегази умишлено стадо овце, като уби част от животните. По първоначална информация до жестоката агресия се е стигнало, след като пастирът е изтървал стадото и то е навлязло в частен имот.

Снимка: Георги Манев, NOVA

От видеокадри, запечатали инцидента, ясно се вижда как водачът на високопроходимия автомобил се засилва и нарочно преминава през животните.

Снимка: Георги Манев, NOVA