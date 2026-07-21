Снимка: Георги Манев, NOVA
Четири животни са убити на място, а други четири са с тежки наранявания
Мъж с джип прегази умишлено стадо овце, като уби част от животните. По първоначална информация до жестоката агресия се е стигнало, след като пастирът е изтървал стадото и то е навлязло в частен имот.
Снимка: Георги Манев, NOVA
От видеокадри, запечатали инцидента, ясно се вижда как водачът на високопроходимия автомобил се засилва и нарочно преминава през животните.
Снимка: Георги Манев, NOVA
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