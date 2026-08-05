Сериозно задръстване се е образувало на автомагистрала „Тракия“ в посока София заради съчетание от ремонтни дейности и пътнотранспортно произшествие.

По информация на шофьори, движението първоначално е било затруднено заради косене на тревната растителност край магистралата, което е довело до образуването на дълги колони от автомобили.

Две катастрофи блокираха „Тракия“ в посока София

Допълнително усложнение е предизвикала катастрофа, станала непосредствено преди тунел „Траянови врата“ в посока столицата. Няма данни за пострадали, а причините за инцидента все още не са изяснени.

Водачите, които пътуват по автомагистралата, трябва да се движат с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да се съобразяват с въведената временна организация на движението.

Редактор: Цветина Петкова