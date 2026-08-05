Снимка: iStock
Движението първоначално е било затруднено заради косене на тревната растителност край магистралата
Сериозно задръстване се е образувало на автомагистрала „Тракия“ в посока София заради съчетание от ремонтни дейности и пътнотранспортно произшествие.
По информация на шофьори, движението първоначално е било затруднено заради косене на тревната растителност край магистралата, което е довело до образуването на дълги колони от автомобили.
Две катастрофи блокираха „Тракия“ в посока София
Допълнително усложнение е предизвикала катастрофа, станала непосредствено преди тунел „Траянови врата“ в посока столицата. Няма данни за пострадали, а причините за инцидента все още не са изяснени.
Водачите, които пътуват по автомагистралата, трябва да се движат с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да се съобразяват с въведената временна организация на движението.Редактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни