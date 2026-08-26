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Жълт код за гръмотевични бури и валежи в три области на страната в четвъртък
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Прогноза за времето (26.08.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (26.08.2026 - сутрешна)
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Жълт код за интензивни валежи в 7 области
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Прогноза за времето (25.08.2026 - следобедна)
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Жълт код за интензивни валежи и градушки за 6 области в сряда
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Ина Григорова
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