Състезател пострада тежко при сблъсък между два скутера по време на Републиканския шампионат по водомоторен спорт в Лом. Инцидентът е станал днес следобед във водите на река Дунав.

Двама състезатели са се сблъскали с много висока скорост. Пострадалият, който е от Тутракан, е получил тежка лицево-челюстна травма и е интубиран в болницата в Лом. Това съобщи за NOVA директорът ѝ д-р Георги Савков. Другия участник е с лека травма на крака.

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Състезанието е прекъснато вследствие на възникналия инцидент.

Снимка: Биляна Борисова, NOVA