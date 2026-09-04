Снимка: екип на Лили Иванова/фотограф – Ина Янева
Примата на българската естрада изрази благодарност към Йотова за уважението
Примата на българската естрада Лили Иванова изрази благодарност към президента Илияна Йотова за уважението и отношението към нея и творчество ѝ чрез пост в социалната мрежа Facebook.
От публикувана снимка става ясно, че президентът Йотова е изпратила писмо до Лили Иванова, в което отправя покана и молба към певицата да подкрепи кандидатпрезидентската ѝ кандидатура.
„Благодаря за уважението и отношението към мен и моето творчество и присъствието на моя концерт в София на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова! Приемам с отговорност поканата на г-жа Йотова и ѝ пожелавам успех заедно с г-н Кирил Вълчев в обединението на нацията и грижата за българския народ и държава!“, пише Лили Иванова.Редактор: Цвета Лазаркова
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