Две земетресения разтърсиха Източна Япония в рамките на три часа рано в четвъртък. Те бяха усетени в префектурите Чиба и Ибараки. Няма данни за опасност от цунами, съобщи японската метеорологична служба.

Първият трус е бил с предварителен магнитуд 4,8 и е регистриран в североизточната част на префектура Чиба в 4:13 ч. местно време. Земетресението е било на дълбочина около 50 километра и е достигнало интензитет 4 по японската седемстепенна скала на сеизмичната интензивност в град Асахи. Трусът е бил усетен и в съседни райони, включително в префектура Ибараки.

M4.9 earthquake, 13 km SE of Yokoshiba, Chiba, Japan. At 50.6 km depth, this was a relatively shallow event and was likely felt across a wide area. The region has recorded 4 earthquakes in the past 30 days, with the largest reaching M5.3. Did you feel this one? 🌏 #earthquake #GeoShake #Chiba #Japan — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) October 7, 2026

Около три часа по-късно второ земетресение с магнитуд 4,0 е разтърсило Ибараки, като в град Хитачиомиya е отчетена интензивност 3. Вторият трус е регистриран в 7:14 ч. местно време на дълбочина около 60 километра.

Второ земетресение от 5,9 по Рихтер разлюля Япония

Нито едно от двете земетресения не е предизвикало цунами.

През последните седмици Япония беше разтърсена от няколко земетресения. На 1 октомври земетресение с магнитуд 5,1 удари североизточната част на Чиба, след като на 29 септември Източна Япония беше разтърсена от трус с магнитуд 4,9. По-рано, на 23 август, земетресение с магнитуд 5,9 в региона рани над 40 души в Токио.

Редактор: Цветина Петрова