Борисов призова президента Илияна Йотова да разсекрети частта от стенограмата от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, в която говорят политиците. Той говори пред журналисти в Петрич.

„Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Не съм го коментирал, защото дори и вътре казах, че първи ще излезе Костадинов да говори пред медиите. А след това от всичко, което обсъждаме, всеки ще преразкаже една част, която го интересува. Така и стана. Ако г-жа Йотова разсекрети частта, ще видите колко забавни ще изглеждат коментарите им отвън с поведението им вътре”, заяви той пред журналисти в Петрич.

Според него „докато „Балкански поток“ работи, руският президент Владимир Путин няма да предприеме удар срещу България.

Редактор: Габриела Павлова