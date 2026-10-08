Коридор 8 е стратегически проект за нас, каза пред журналисти министърът на външните работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция по Коридор 8.

"От много години е приоритетен, но не винаги по него се работи с достатъчно ниво на активност, което е необходимо. Срещата е възможност да поддържаме политическия импулс, да видим докъде са стигнали съответните проекти и отсечки от него и да спрем да мислим за него само като малки проекти, а като един голям коридор, който трябва да бъде завършен", допълни министърът.

"Другата година ни предстои да сме домакин на форум на свързаност. Там фокусът е върху средния коридор. Когато този коридор стигне до България, трябва да започне да ни свързва с останалите страни от Европа и Западни Балкани. Коридор 8 е именно тази връзка, която може да имаме със страните от Западни Балкани", заяви Петрова.

България е домакин на министерска конференция за Коридор VIII

Външният министър посочи, че е важно да се мисли за Коридор 8 в пълнота, защото той има възможност както за железопътна свързаност, така и за енергийна и военна мобилност. Работи се в посока на това да се спазят сроковете - до 2032 г., каза още Петрова и добави, че от страна на България политическата воля я има.

Редактор: Цветина Петрова