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Причината е дипломатически спор между двете страни
Южна Корея ще отзове посланика си в Украйна, съобщи днес външното министерство в Сеул.
Двете страни са в дипломатически спор, след като Сеул обвини Киев, че е нарушил споразумение за поверителност във връзка с предаването на двама пленени севернокорейски военнослужещи.
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Министерството изрази надежда, че съществуващите разногласия между двете страни ще бъдат преодолени, и заяви, че правителството ще продължи преговорите с Киев, без да предостави допълнителни подробности.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Боряна Михайлова, БТА
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