Южна Корея ще отзове посланика си в Украйна, съобщи днес външното министерство в Сеул.

Двете страни са в дипломатически спор, след като Сеул обвини Киев, че е нарушил споразумение за поверителност във връзка с предаването на двама пленени севернокорейски военнослужещи.

Зеленски заяви, че в Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници

Министерството изрази надежда, че съществуващите разногласия между двете страни ще бъдат преодолени, и заяви, че правителството ще продължи преговорите с Киев, без да предостави допълнителни подробности.

Редактор: Ивета Костадинова