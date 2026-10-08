Центърът на Пловдив се превърна в сцена на мащабна спасителна операция, при която бяха пресъздадени няколко тежки бедствия и аварии. Над 100 участници от различни спасителни служби и институции демонстрираха как се оказва помощ при масов инцидент с множество пострадали.

Учението се проведе на площада пред Централната поща в града. По време на демонстрацията спасителните екипи трябваше да реагират на поредица от извънредни ситуации. Сценарият включваше силно земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер, последвано от срутване на сгради и пожар.

Тактическо учение разигра влакова катастрофа и пожар в Мездра (СНИМКИ)

Беше пресъздадена и тежка промишлена авария - експлозия в химически завод, съпроводена с изтичане на опасно химическо вещество. За оказване на медицинска помощ на пострадалите беше разгърната полева болница, а в спасителните действия се включи и медицински хеликоптер.

Целта на демонстрацията беше да се покаже как различните служби координират действията си при бедствия и инциденти, които изискват едновременно спасяване на хора, медицинска помощ и овладяване на опасни ситуации.

В учението участваха представители на аварийните и спасителните структури в страната, както и 10 специалисти по спешна медицина от Румъния. Мащабната симулация беше организирана като част от Националния конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер. Всички извънредни ситуации бяха част от предварително подготвен сценарий.