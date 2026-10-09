Турция е домакин на започналото в четвъртък мащабно военноморско учение „Нусрет-2026“ (NUSRET-2026), съобщи агенция „Анка“, позовавайки се на информация от Министерството на отбраната на страната.

В маневрите, които ще продължат до 16 октомври, участват военни сили от редица съюзнически и партньорски държави, а основните действия по сценарий ще се развиват в Измирския залив и в акваторията край град Карадениз Ерегли, в окръг Зонгулдаг в Черно море, уточнява агенцията.

В учението участват около 870 военнослужещи, 20 плавателни съда, пет летателни апарата, специализирани екипи за противоминна отбрана и модерни безпилотни подводни системи.

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В международните маневри се включват сили от Втората постоянна противоминна група на НАТО (SNMCMG-2) с кораби от Турция, Германия, Испания, Италия и Гърция, както и Противоминната група в Черно море (MCM Black Sea), в която участват България и Румъния. В събитието взимат участие представители на общо 24 държави, сред които 59 специализирани офицери, екипи за обезвреждане на боеприпаси (EOD) и 30 чуждестранни наблюдатели.

Според обявената програма, водолазни екипи от САЩ, Белгия, Нидерландия, Кувейт, Румъния и Оман ще проведат и специализирани обучения за действия в плитки води край бреговете на Измир.

По време на брифинг на борда на фрегатата „Салихреис“ командирът на противоминната флотилия контраадмирал Осман Чевик разясни структурата на учението. В първата фаза се предвижда интеграция на силите, провеждане на пристанищни обучения и залагане на учебни мини. Във втората ще се проведат операции по противоминна отбрана, съвместни тактически маневри в морето и тогава ще бъде ВИП-денят за висши военни гости и наблюдатели. През трета фаза ще бъде направен анализ на резултатите, а след тях са предвидени официални пристанищни посещения в Измир и Карадениз Ерегли.

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Успоредно с учението, на пристанище „Алсанджак“ в Измир, 16 водещи турски компании от отбранителния сектор, сред които „Аселсан“ (ASELSAN) и „Хавелсан“ (HAVELSAN), представят свои технологични разработки и безпилотни системи за морска сигурност.

Редактор: Ивета Костадинова