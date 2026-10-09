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Издадено е предупреждение за цунами
Силно земетресение е усетено в столицата на Панама - Панама Сити, съобщава „Ройтерс“.
Трусът е с магнитуд 7,7, показват сеизмичните данни. Земетресението е регистрирано в 12:56 ч. местно време (20:56 ч. българско) на дълбочина 10 километра.
BREAKING: 8.0 magnitude earthquakes hits Panama, USGS reports. Contributed by @AZ_Intel_. https://t.co/zKKnqfIgso— Open Source Intel (@Osint613) October 9, 2026
Две земетресения в Япония в рамките на часове
Епицентърът е бил на около 207 километра югозападно от столицата Панама Сити и на 27 километра югозападно от град Макарас.
🚨🇵🇦BREAKING: 8.0-magnitude #earthquake hits #Panama - PTWC/USGS OMG, Praying for them🚨💔🇵🇦 https://t.co/wYqj3sV3hD— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026
► Предупреждение за вълни цунами в следващите часове
След земетресението е издадено предупреждение, че опасни вълни цунами са възможни в следващите три часа по някои участъци от крайбрежието на Панама, както и Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Ел Салвадор и Мексико през следващите три часа.
Tsunami Info Stmt: M8.0 General Area of Panama 1056 PDT Oct 9: Potential to generate destructive tsunamis; CA,OR,WA,BC,and AK— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) October 9, 2026
Не се очаква цунами за Калифорния, Орегон, Вашингтон, Британска Колумбия и Аляска, но системата е съобщила и за опасност от цунами на Хаваите.
Появили са се и вторични трусове с магнитуди 5,5, 5,8 и 5 по Рихтер на същата дълбочина от 10 километра, както и един от 5,2 на дълбочина от 15 километра.
► Местни медии съобщават за щети по сгради в някои части на страната.
Възможно е да има пострадали, а вероятността за значителни материални щети е висока, посочват от Геоложката служба на САЩ (USGS).
Президентът на Панама Хосе Раул Мулино призова за спокойствие и разпореди на министъра на управлението да предостави информация за последиците от земетресението.
He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos q informe sobre los efectos llamando a la calma No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden @Sinaproc_Panama— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026
„Поисках от Диноска Монталво и съответните организации да докладват за последиците от земетресението, като същевременно призовах за спокойствие. Случилото се не бива да се използва за всяване на паника и създаване на безредици“, написа президентът на Панама в социалната мрежа X.
🚨🇵🇦 BREAKING: POOL WATER SPILLS ONTO STREET AS STRONG EARTHQUAKE SHAKES PANAMA Dramatic footage appears to show water cascading from a building’s rooftop pool onto the street during reports of a magnitude 7.7 earthquake in Panama. https://t.co/pPemqsi4Qy— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 9, 2026
Всички полети на международното летище са спрени, а много самолети кръжат във въздуха в очакване на разрешение за кацане.
Flights diverting away from Panama City following a magnitude 7.6 earthquake this afternoon. The airport is restarting departures now. https://t.co/rj8S579Nll https://t.co/RNJixfgKB4— Flightradar24 (@flightradar24) October 9, 2026
Трусът е усетен в Панама Сити, където сградите са се разлюляли, както и в столицата на съседна Коста Рика. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се виждат видимо разтревожени жители, които се евакуират навън, докато очакват информация за последиците от земетресението.
BREAKING: Powerful 8.0 magnitude earthquake shakes Panama, setting off panic in capital. Latest videos. https://t.co/NGZw6gvhZy— Roberto Gil (@RbtGil) October 9, 2026
От администрацията на Панамския канал съобщиха, че водният път функционира нормално.Редактор: Георги Иванов
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