Издадено е предупреждение за цунами

Силно земетресение е усетено в столицата на Панама - Панама Сити, съобщава „Ройтерс“.

Трусът е с магнитуд 7,7, показват сеизмичните данни. Земетресението е регистрирано в 12:56 ч. местно време (20:56 ч. българско) на дълбочина 10 километра.

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Епицентърът е бил на около 207 километра югозападно от столицата Панама Сити и на 27 километра югозападно от град Макарас.

Предупреждение за вълни цунами в следващите часове

След земетресението е издадено предупреждение, че опасни вълни цунами са възможни в следващите три часа по някои участъци от крайбрежието на Панама, както и Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, Никарагуа, Гватемала, Ел Салвадор и Мексико през следващите три часа.

Не се очаква цунами за Калифорния, Орегон, Вашингтон, Британска Колумбия и Аляска, но системата е съобщила и за опасност от цунами на Хаваите.

Появили са се и вторични трусове с магнитуди 5,5, 5,8 и 5 по Рихтер на същата дълбочина от 10 километра, както и един от 5,2 на дълбочина от 15 километра.

► Местни медии съобщават за щети по сгради в някои части на страната.

Възможно е да има пострадали, а вероятността за значителни материални щети е висока, посочват от Геоложката служба на САЩ (USGS).

Президентът на Панама Хосе Раул Мулино призова за спокойствие и разпореди на министъра на управлението да предостави информация за последиците от земетресението.

Поисках от Диноска Монталво и съответните организации да докладват за последиците от земетресението, като същевременно призовах за спокойствие. Случилото се не бива да се използва за всяване на паника и създаване на безредици“, написа президентът на Панама в социалната мрежа X.

Всички полети на международното летище са спрени, а много самолети кръжат във въздуха в очакване на разрешение за кацане.

Трусът е усетен в Панама Сити, където сградите са се разлюляли, както и в столицата на съседна Коста Рика. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се виждат видимо разтревожени жители, които се евакуират навън, докато очакват информация за последиците от земетресението.

От администрацията на Панамския канал съобщиха, че водният път функционира нормално.

Редактор: Георги Иванов
Източник: "Ройтерс", AP, CNN

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