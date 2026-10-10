Река, която може да спира и да обръща течението си, да поглъща без следа хора и цели коли, да тече както на повърхността, така и на метри под земята. За Струма от векове се подхранват легенди и се предават разкази за бедствия и мистериозни инциденти.

През четвърти и пети век две невиждани по сила земетресения и последвало речно цунами погребват древния град Хераклея Синтика. А унищожителният трус в района на Крупник от началото на ХХ век тотално преобразява Струма, разказват местните. Спомените за бедствието се пазят в забравените писания на монасите от Рилския манастир и в разказите на възрастните хора от близките села.

Възможно ли е трусовете да са отворили дълбоки пещери под реката, какво са открили водолази из Кресненското дефиле и какво казва науката за особеностите на Струма? Отговорите потърсиха журналистът Иван Кънчев и операторът Йордан Илиев.

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