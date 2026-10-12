В древен Египет съдбата на слугите била тясно свързана с тази на фараоните. Изследване потвърждава, че египтяните практикували човешки жертвоприношения преди около 5000 години. Целта им била ясна: да гарантират, че слугите ще продължат да служат на своя владетел и в отвъдния живот.

Египтоложката от университета „Пърдю“ в САЩ Розелин Кембъл анализирала 46 черепа на хора, погребани близо до царски гробници. При някои от тях открила следи от жертвоприношения.

Подробно са изследвани гробниците на царете Джер и Джет, както и тази на Мернейт - жена, която вероятно управлявала Египет приблизително по същото време. И трите се намират край древния свещен град Абидос, северно от Луксор. Владетелите управлявали по време на Първата династия, започнала преди около 5000 години.

Когато гробниците били разкопани за първи път в началото на XX век, археологът Флиндърс Питри вече предположил, че стотиците други гробове в района принадлежат на хора, служили на царя. Той смятал също, че тези хора били принесени в жертва след смъртта на владетеля. Поради липсата на убедителни доказателства обаче тези твърдения останали само хипотези.

Гробницата на Тутанкамон е пред срутване

► Следи от оръжия и линейни фрактури

Това се променило, когато Розелин Кембъл се заела със случая. Изследователката повторно анализирала 46-те черепа, използвайки съвременни съдебномедицински методи. Така установила, че при 18 от тях има следи от травми, които вероятно са причинили смъртта, включително линейни фрактури.

„Линейните фрактури възникват, когато черепът се удари в сравнително голям предмет или бъде ударен с такъв. Поради заоблената форма на черепа силата на удара се разпределя по черепния свод“, пише Кембъл в заключенията си.

Тя обаче не успяла да установи какво оръжие или предмет е бил използван за нанасянето на смъртоносния удар.

Изглежда, че практиката на човешките жертвоприношения е прекратена по време на Втората династия на Египет, тъй като няма археологически доказателства, че е продължила и през този период.

„Съществуването на жертвоприношения на слуги в древен Египет винаги е било спорен въпрос. Изследването на Кембъл предоставя важен аргумент в подкрепа на учените, които като мен смятат, че тази практика действително е съществувала в Египет в началото на династичния период“, подчерта египтологът от университета в Гронинген Якобус ван Дайк.

Той обаче изразил изненада от предполагаемия начин на извършване на жертвоприношенията - чрез силен удар по черепа. Според него този метод не съответства на изображенията на древни ритуални убийства. „Обикновено жертвата коленичела със завързани зад гърба ръце и била пробождана с нож в гърдите“, обяснява той.

Редактор: Дарина Методиева