Българската столица оглави класацията „Best City Break in Europe 2027” (най-добра европейска дестинация за кратки градски пътувания) на European Best Destinations. Градът заема първото място след гласуване с участието на 11 614 души, благодарение на което ще бъде популяризиран пред международна туристическа аудитория през следващите 12 месеца.

Снимка: Пресцентър на СО

В продължение на 33 дни участниците гласували за 64 европейски дестинации – 20 столици и 44 други града, подбрани от независими туристически журналисти. Всеки от тях имал възможност да подкрепи до три дестинации, а София заела първото място в крайното класиране.

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София съчетава културно и историческо наследство, разнообразен културен календар, местна гастрономия и оживен градски живот с непосредствен достъп до природата. Античното наследство на Сердика, храм-паметникът „Св. Александър Невски“, музеите и галериите разкриват различни страни на града. Боянската църква, която е част от световното наследство на ЮНЕСКО, и близостта на Витоша допълват възможностите за преживявания в рамките на едно кратко пътуване.

„Гордеем се, че толкова много хора избраха София. Амбицията ни е да посрещаме все повече посетители и да им даваме причини да се връщат. Това признание е възможност да покажем града си пред още по-широка международна аудитория и да надграждаме интереса към всичко, което София предлага”, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Снимка: Пресцентър на СО

През следващите 12 месеца European Best Destinations ще представя София като водеща дестинация за кратки градски пътувания пред международна публика, включително чрез партньорски медии като Forbes International. Кампанията създава възможност столицата да достигне до хора, които търсят нови европейски дестинации, и да привлече интерес към местния бизнес, културните събития и туристическите услуги.

От Столичната община посочват, че работят за развитието на София като привлекателен европейски град чрез подобряване на градската среда, подкрепа за културния живот и популяризиране пред международна публика. Следващата стъпка е нарасналият интерес към града да се превърне в устойчив туристически поток и повече възможности за местния бизнес и културния сектор.

Организацията European Best Destinations популяризира европейски дестинации от 2009 г. насам и работи с над 500 туристически локации и международни медии.

Редактор: Мария Барабашка