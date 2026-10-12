Над 100 чуждестранни туристи са блокирани на различни места в централната част на Непал, след като наводнение през уикенда отнесе туристически пътеки и мостове. Това съобщи в понеделник представител на местните власти, цитиран от "Ройтерс".

Спасителните екипи са евакуирали 321 души, сред които 12 чужденци. Причината за наводнението е свлачище в област Горкха, на около 100 километра западно от столицата Катманду, което е блокирало река Будхи Гандаки. Непалската армия съобщи, че спасителната операция ще продължи и във вторник, въпреки че нивото на водата вече е спаднало.

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Будхи Гандаки е приток на река Тришули. По-надолу по течението се влива друга река, чието преграждане след срутване на ледник предизвика катастрофално наводнение през август. Тогава загинаха 1457 души, а хиляди все още са в неизвестност.

Снимка: Google Earth

Няма данни за загинали при последното наводнение. Петима жители на засегнат район обаче са в неизвестност, след като черна кална маса и отломки са отнесли домове и са повредили инфраструктура, включително три водноелектрически централи, съобщиха националните служби за бедствия.

Бхуван Радж Оджха от проекта за опазване на района Манаслу, през който преминава популярен туристически маршрут, заяви, че над 100 чуждестранни туристи са блокирани на различни места и не могат да се върнат, тъй като части от пътеката са били отнесени.

„Туристите, които искат да се върнат заради наводнението, трябва да бъдат евакуирани. Тези, които искат да продължат прехода си, могат да го направят от безопасни места“, каза Оджха.

По думите му ресторантите и чайните по маршрута са безопасни.

Международният център за интегрирано планинско развитие (ICIMOD) съобщи, че според предварителните данни на непалските власти наводнението може да е било предизвикано от разрушаването на временно преграждане на реката, образувано след свлачището.

Редактор: Георги Иванов