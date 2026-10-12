Снимка: Мартин Георгиев, NOVA, видео: Мартин Иванов
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При силния сблъсък се е разпилял и товар
Тежка катастрофа между два тира затруднява движението по пътя Русе – Велико Търново.
СНИМКИ ОТ КАТАСТРОФАТА ВИЖТЕ ТУК
Сблъсъкът е станал в рисковия участък между селата Поликраище и Самоводене, известен като една от точките с най-чести пътнотранспортни произшествия с участието на камиони в региона.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
По първоначална информация единият камион е връхлетял и ударил задната част на ремаркето на другия тежкотоварен автомобил. При силния сблъсък част от превозвания товар се е разпиляла върху пътното платно. Инцидентът е станал при мокра пътна настилка и намалено сцепление, което допълнително е усложнило ситуацията. Единият от водачите е прегледан с леки наранявания. Трафикът в района е затруднен. Движението не е изцяло блокирано, но се осъществява двупосочно само в едната пътна лента.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
На мястото на инцидента има екипи на „Пътна полиция“, които регулират преминаването на превозните средства и изясняват точните причини за произшествието.
Недалеч от това място, между селата Ресен и Самоводене катастрофира и кола.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
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