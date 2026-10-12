Тежка катастрофа между два тира затруднява движението по пътя Русе – Велико Търново.

СНИМКИ ОТ КАТАСТРОФАТА ВИЖТЕ ТУК

Сблъсъкът е станал в рисковия участък между селата Поликраище и Самоводене, известен като една от точките с най-чести пътнотранспортни произшествия с участието на камиони в региона.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

По първоначална информация единият камион е връхлетял и ударил задната част на ремаркето на другия тежкотоварен автомобил. При силния сблъсък част от превозвания товар се е разпиляла върху пътното платно. Инцидентът е станал при мокра пътна настилка и намалено сцепление, което допълнително е усложнило ситуацията. Единият от водачите е прегледан с леки наранявания. Трафикът в района е затруднен. Движението не е изцяло блокирано, но се осъществява двупосочно само в едната пътна лента.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

На мястото на инцидента има екипи на „Пътна полиция“, които регулират преминаването на превозните средства и изясняват точните причини за произшествието.

Недалеч от това място, между селата Ресен и Самоводене катастрофира и кола.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA