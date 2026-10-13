Снимка: Стопкадър, NOVA
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Славчо Мегеров е обвинен в предумишлено убийство на бизнесмена
Апелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде освободен от ареста. Той е обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболния клуб „Ботев“ - Пловдив Илиян Филипов.
Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищен комплекс в Пловдив. Разследващите повдигнаха срещу Мегеров обвинение за предумишлено убийство.
Обвиняемият за убийството на Илиян Филипов обжалва оставането си в ареста
Според разследването обвиняемият е бил близък с жертвата и двамата са имали общ бизнес. Мегеров има три предишни присъди - за грабеж, умишлено убийство и кражба.Редактор: Георги Иванов
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