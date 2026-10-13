Огромен алабай свободно се движи по централните улици на Перник. Вече е регистрирано и нападение, при което болонка била умъртвена от голямото куче посред бял ден, пред очите на много хора.

Собственичката на убития домашен любимец - Невена, разказа в ефира на „Здравей, България”, че алабаят атакувал кучето ѝ по време на разходка. Намесили се други хора, които опитали да разтърват животните.

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Според свидетел агресията на алабая вероятно е била предизивкана от факта, че известно време стоял вързан за стълб. Там го оставили двама души, които не са негови собственици, твърди очевидката. Тя развързала кучето, след като позвънила в Общината, за да потърси помощ за животното, което, по думите ѝ, страдало.

Полицията съобщи, че вече е установила собственика на алабая и е задвижена процедура по налагането на глоба.

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