Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Русия се е намесила в референдума за Brexit през 2016 г. във Великобритания и предупреди, че подобни действия се извършват и във Франция, и Германия в момента. Изказването му идва в момент, в който в британския парламент се обсъжда петиция за връщане на Обединеното кралство в Европейския съюз, подписана от над 100 000 души.

Бърнам беше много сериозно притиснат в понеделник в парламента. Той беше обвинен от опозицията, основно на Консервативната партия и на Националистическата партия „Реформирай Обединеното кралство“. Преди години те предизвикаха референдума за Brexit, който доведе до излизането на Великобритания от ЕС.

Русия се е намесила в референдума за Brexit през 2016 г., заяви британският премиер

Премиерът коментира, че когато е заел поста през юли е попитал дали е имало руска намеса и отговорът е бил положителен. Той не се е съмнявал в тази информация, защото през 2019 година вече е имало и доказателства за намеса на Русия във вътрешната политика на Обединеното кралство. Става дума за доклад на парламентарната комисия по разузнаване и сигурност, която също потвърди такава намеса.

Миналата година политик и бивш евродепутат от „Реформирай Обединеното кралство” беше осъден на 10 години и половина затвор затова, че е получавал пари, за да прави изявления и коментари в полза на Русия.

Анди Бърнам: Брекзит донесе повече вреди, отколкото ползи (ВИДЕО)

Бърнъм заяви желанието за по-засилено сътрудничество с Европейския съюз. Също така обаче подчерта, че признава референдума за излизане от ЕС – т.е. сега няма да има прегласуване, но ще се засили сътрудничеството между Великобритания и Европейския съюз.

Социологическите данни, сочещи каква част от британците смятат Брекзит за грешка.

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Повече от половината британци смятат, че Brexit е грешка и че загубите са повече от ползите. Затова и Бърнъм коментира, че в бъдеще гласът на народа ще бъде чут и ще бъде дадена възможност на хората да изразят мнението си по този въпрос и пред избирателните секции.

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