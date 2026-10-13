Хартиената бюлетината с рекордните 27 кандидат-президентски двойки вече е готова. Въпреки решението този път да се гласува предимно с машина, хартиени бюлетини ще бъдат разпечатани за всеки един избирател.

В чужбина сънародниците ни ще могат да гласуват в една от 613 секции, разположени в 60 държави. Извън страната ще бъдат изпратени 280 машини за гласуване.

У нас общият брой на секциите е 11600. В част от тях ще има по 2 машини за улеснение на избирателите. До четвъртък трябва да приключи диагностиката на всички устройства за гласуване, като по част от тях са открити следи, които пораждат съмнения за умишлено увреждане.

Започна проверката на машините за изборите, бюлетината с кандидатите ще бъде готова тази седмица (СНИМКИ)

"В самия четец има хартийки или други неща, които възпрепятсват неговата работа. Как може да са попаднали там сами можете да си отговорите- злоумишлено", обясни IT мениджърът в "Сиела норма" Стефан Митков.

"ЦИК прави надзор на процеса и ние имаме експерт тук, който протоколира всяко едно нещо, което е ремонтирано. Бюлетините ще бъдат колкото е и броят избиратели плюс 10 процента аванс, което е около 6 милиона и 600 хиляди", заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

Редактор: Станимира Шикова