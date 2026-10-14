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Ескалиращите заплахи оказват влияние върху цените на суровините в целия свят, сочат от организацията
ООН осъди нападенията срещу граждански кораби в Черно море, като предупреди, че ескалиращите заплахи за търговското корабоплаване излагат на опасност моряците и оказват влияние върху цените на суровините в целия свят.
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„Осъждаме нападенията, особено най-скорошното - край бреговете на България. Тревожно е, че нападенията срещу кораби със зърно, храни и други продукти за световния пазар напоследък разшириха обхвата си. Това има и ужасен верижен ефект върху цените на суровините по целия свят, особено като се има предвид ситуацията около Ормузкия проток и Червено море”, заяви говорителят на организацията Стефан Дюжарик.Редактор: Цветина Петрова
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