ООН осъди нападенията срещу граждански кораби в Черно море, като предупреди, че ескалиращите заплахи за търговското корабоплаване излагат на опасност моряците и оказват влияние върху цените на суровините в целия свят.

Атаки в Черно море ще оскъпят горивата и превозите, смятат експерти

„Осъждаме нападенията, особено най-скорошното - край бреговете на България. Тревожно е, че нападенията срещу кораби със зърно, храни и други продукти за световния пазар напоследък разшириха обхвата си. Това има и ужасен верижен ефект върху цените на суровините по целия свят, особено като се има предвид ситуацията около Ормузкия проток и Червено море”, заяви говорителят на организацията Стефан Дюжарик.

Редактор: Цветина Петрова