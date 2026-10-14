Европейският съюз обмисля въвеждането на общоевропейски данък върху свръхпечалбите на петролните и газовите компании на фона на поскъпването на енергийните ресурси и очакванията за високи печалби в сектора. Цените на енергията се повишиха рязко заради войната между САЩ и Израел срещу Иран, затрудненията в корабоплаването през Ормузкия проток и иранските атаки срещу държави от Персийския залив.

"Подобна мярка вече беше прилагана през 2022 г.". Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA NEWS председателят на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев. По думите му тогава от ЕК беше въведено облагане на извънредните печалби на компаниите, които добиват нефт и газ, както и на рафинериите.

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„Ако компаниите, които добиват нефт и газ, както и рафинериите, реализират печалба, надвишаваща с повече от 20% средната за предходните четири години, тази свръхпечалба се облага с 33%“, обясни Кънев. Според него допълнителните приходи от подобен данък могат да бъдат използвани за смекчаване на ценовия шок при енергийни кризи.

В България също беше приложена такава мярка, като в обхвата ѝ попадна „Лукойл“, припомни той. По думите му тогава са събрани около 90 млн. лева, които са постъпили във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Кънев обаче смята, че при евентуално повторно въвеждане на данъка „Лукойл“ вероятно няма да попадне в обхвата му, тъй като нефтът, който преработва, вече не е собствен добив на компанията.

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Той изрази мнение, че България трябва да подходи внимателно към подобна инициатива, тъй като местните компании за проучване и добив на нефт и газ са малко и работят с ограничени количества. Според него допълнителното данъчно натоварване би могло да ограничи възможностите им да инвестират в нови находища. „Проучването за нефт и газ е изключително рисков бизнес“, подчерта той. Защото откриването на нови находища изисква значителни средства, а дори след извършването на няколко сондажа не е гарантирано, че ще бъде открит ресурс.

Според експерта въвеждането на общоевропейски данък може да срещне и правни пречки. Той припомни, че след предприетите през 2022 г. мерки някои компании, сред които ExxonMobil, оспориха решенията на Европейската комисия. „Техният аргумент беше, че по този начин се отнемат приходи, необходими за инвестициите“, посочи Кънев. И допълни, че подобна инициатива може да срещне несъгласие и сред отделни държави членки.

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По думите му цените на петрола са подложени на естествени колебания и не може да се очаква държавна подкрепа за производителите само, когато пазарната ситуация е неблагоприятна за потребителите. Кънев припомни, че по време на пандемията от COVID-19 цените на петрола се сринаха до много ниски нива. „Това е естествена динамика на пазара - цените се движат нагоре и надолу, което е характерно за този бизнес“, коментира той.

Според Кънев по-ефективният подход в дългосрочен план е да се създават условия за инвестиции в нови находища и да се намалява зависимостта от вносни енергийни ресурси. Ограничаването на печалбите може да възпрепятства инвестиционната дейност и в крайна сметка да затрудни преодоляването на бъдещи кризи. „По-добре е цените да преминат през естествените си цикли на повишение и понижение, така че потреблението да реагира по съответния начин“, смята експертът. Като пример той посочи възможността потребителите и бизнесът постепенно да се насочат към алтернативни източници на енергия.

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По отношение на България Кънев подчерта, че развитието на местния добив е от стратегическо значение. Според него компаниите трябва да разполагат с достатъчно финансов ресурс, за да инвестират в проучвания и разработване на нови находища. „Независимостта при добива на енергийни ресурси, включително нефт и газ, е изключително важна за страната ни“, изтъкна Кънев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова