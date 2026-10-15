Временно променят организацията на движението по автомагистрала "Струма". Промените ще важат днес от 9:00 до 15:00 часа.

Причината е ремонт на аварирали фуги в два участъка от магистралата - при 159-ти и 166-ти км в платното в посока София.

Засилен трафик в последния от трите почивни дни, 139 случая на заловени шофьори след употреба на алкохол или наркотици

Редактор: Никола Тунев