Промените ще важат от 9:00 до 15:00 часа

Временно променят организацията на движението по автомагистрала "Струма". Промените ще важат днес от 9:00 до 15:00 часа. 

Причината е ремонт на аварирали фуги в два участъка от магистралата - при 159-ти и 166-ти км в платното в посока София. 

Засилен трафик в последния от трите почивни дни, 139 случая на заловени шофьори след употреба на алкохол или наркотици

Редактор: Никола Тунев

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