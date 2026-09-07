Движението по „Тракия” и „Хемус” е натоварено към момента. Над 700 полицейски екипи са на терен, за да регулират движението. Това каза началникът на сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Лъчезар Близнаков на брифинг пред медиите. Той каза още, че при сравнение между август тази година и същия месец на миналата има спад на катастрофите, загиналите и ранените. "За изминалото денонощие няма загинали участници", допълни той.

По думите му небрандираните автомобили оказват своето влияние върху движението. „Те се движат, за да има наблюдение върху трафика, както и да се скъси времето за реакция при възникване на някакво произшествие”, обясни той.

Относно дроновете, които също следят движението, той каза, че се пускат на места, където не е възможно да има полицейски екипи. „Има изненада при водачите, защото винаги може да се появи контролен орган”, каза Близнаков.

„По време на почивните дни има 139 случая, в които шофьори са заловени да управляват автомобил след употреба на алкохол или наркотици”, каза още експертът и призова гражданите да шофират отговорно и спокойно.

От 12 до 20 часа е забранено движението на тирове над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле. Близнаков обясни, че там движението е интензивно, но не е натоварено, което е нормално за този период от годината.

Над 700 полицейски екипа ще следят за безопасността по пътищата през почивните дни

Една от най-критичните точки обичайно е пътят от Гърция към София, където вече има задръстване в района на Кресна и Кресненското дефиле. Към 12 ч. по-голямата тапа обаче е в посока Гърция. На АМ „Струма” в посока София също има сериозно задръстване. Много шофьори опитват да го заобиколят, като минават през път Е-79, но това в момента това не е препоръчително, защото в Струмяни продължават почистващите дейности след наводнението.

Междувременно ограничават движението на камионите над 12 тона и по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. Ограничението влезе в сила в 12 ч. и ще важи до 20 ч. По „Тракия” забраната ще важи от Ихтиман до Вакарел, а по „Хемус” - в участъка от София до 90-ти километър.