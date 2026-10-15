Народното събрание прие с почти пълно мнозинство предложението на Министерския съвет за придобиване на ПВО системи. Против гласуваха само депутатите от "Възраждане".

Договорът е за пет ракетни установки RIS-T SLM от Германия. С този контракт България прави нова стъпка към модернизирането на противовъздушната си отбрана, като ракетните комплекси, които са на стойност над 1 млрд. евро, ще бъдат бъдат финансирани чрез европейския инструмент SAFE.

За новите системи са предвидени и управляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционно обслужване и първоначална логистична поддръжка.

Комисията по отбрана подкрепи придобиването на още 5 зенитно-ракетни комплекса за над 900 млн. евро

В пленарната зала депутатите призоваха правителството и за работа по придобиване и на антидрон системи. А от "Демократична България" и днес настояха за по сериозни мерки в района на Черно море.

"В условията на променена среда в Европа, изграждането на модерна противовъздушна отбрана е от крайна необходимост", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той отбеляза, че такава система не може да разчита само на изтребители.

Димо Дренчев от "Възржадане" коментира: "Аз не чух финасовите параметри на тази сделка, как ще плащаме тези пари, кога ще пристигнат тези комплекси".

Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС пък посочи: "Придобиването на системи в сферата на отбраната не е нито бързо, нито лесно. В нашата реалност минава през четири правителства".

Иво Цанев от ДПС посочи: "Вместо да търсим варианти за намаляване на разходите за сметка на определени модули, които заменяме, трябва да потърсим разширяване на покритието на антидрон системите".



А Ивайло Мирчев от "Демократична България" заяви: "Трябва да бъде създаден щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано. Трябва да има тясно взаимодействие между България, Турция и Румъния в рамките на НАТО. Също така изискване от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение и допълнителни сили на Алианса по бреговете на трите страни".