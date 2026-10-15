Певицата Селин Дион, която наскоро се завърна на сцената след шестгодишно прекъсване заради здравословни проблеми, е най-новата звезда, удостоена със специална кукла Барби от серията Signature.

Айфеловата кула озари завръщането на Селин Дион на сцена (ВИДЕО)

Куклата, която вече е в продажба, е облечена в реплика на роклята, която звездата носеше на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 1998 г. Тогава тя изпълни хитовата песен My Heart Will Go On от едноименния саундтрак към филма „Титаник“, която впоследствие спечели наградата за най-добра песен. Тоалетът на куклата включва и бижу, вдъхновено от култовата лента.

Селин Дион изненада Париж: Певицата откри Седмицата на модата с песента „I'm Alive” (ВИДЕО+СНИМКИ)

През 2022 г. певицата обяви, че е диагностицирана със синдрома на скования човек - рядко неврологично заболяване, което причинява мускулни спазми и я принуди да прекрати сценичните си изяви. През септември обаче тя се завърна на сцената във Франция, за голяма радост на своите почитатели. Наскоро Дион закри и модното ревю на L’Oréal с изпълнение на своя хит I Am Alive.

Редактор: Станимира Шикова