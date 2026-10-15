Украинският парламент прие днес пакет от закони за изпълнение на ключови изисквания на Европейския съюз и Международния валутен фонд (МВФ), необходими за отпускането на финансова помощ за милиарди долари. Депутатите одобриха промени за увеличаване на данъчното облагане на пратките от чужбина, повишаване на прозрачността в електронната търговия и изменение на правилата за финансов мониторинг на политиците.

„Одобрените днес закони установяват модерен модел за данъчно облагане на електронната търговия, който е в съответствие с подхода на Европейския съюз и е справедлив спрямо местните предприятия“, заяви министърът на финансите Сергий Марченко.

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„Реформата е и част от програмата за сътрудничество с МВФ, както и условие за макрофинансова подкрепа от ЕС“, добави той.

В петата година от войната с Русия Украйна е изправена пред бюджетна криза, свързана с недостига на средства за отбрана, забавянето на икономическия растеж и намаляването на вътрешните приходи заради засилените руски удари по предприятия и инфраструктура.

Нарастващите потребности от оръжия, дронове и боеприпаси затрудняват покриването на военните разходи с вътрешни приходи и увеличават зависимостта на страната от финансовата помощ на западните ѝ съюзници.

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През миналия месец правителството беше принудено да отложи част от бюджетните разходи, включително за възстановителни дейности и подготовка за зимата, поради недостиг на ликвидни средства. Вътрешните данъчни постъпления са намалели с 32 млрд. гривни, или около 711 млн. долара, през август и септември на фона на засилените руски атаки срещу инфраструктурата, логистиката и предприятията.

Премиерът Сергей Корецки заяви, че резултатите от работата на парламента през тази седмица дават основание за оптимизъм, но остава много работа за изпълнение на всички изисквания на кредиторите.

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До края на годината Украйна очаква изплащането на финансова подкрепа от ЕС за около 29 млрд. долара. Министерството на финансите съобщи, че новите правила за пратките от чужбина, предвиждащи облагане с 20 на сто данък върху добавената стойност, ще влязат в сила не по-рано от юли 2027 г. Според оценки на депутати мярката може да осигури допълнителни бюджетни приходи от 20 до 30 млрд. гривни.

Редактор: Станимира Шикова